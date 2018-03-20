AKP Rusya'dan doğalgazı 'seçmece' mi alacak?

TÜİK verilerine göre Rusya, petrol ve doğalgaz dışında bile Türkiye'den aldığı 1 dolarlık ürüne karşılık Türkiye'ye 2,4 dolarlık ürün satıyor. Buna karşın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın, domates ihraç edecek firmalara getirdiği sayı kısıtlamasına ilişkin, 'Şirket sayısının sınırlanmasına karşıyız. Gerekirse biz de aynısını yaparız, şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız' dedi. Ancak Zeybekci doğalgaz ve kömürde nasıl seçim yapabileceğine açıklık getiremedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'ya ihracattaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ürün bazlı yasağın kalkmasının ardından, bu ülkenin, yaş meyve ve sebze ihracatındaki bütün kısıtlamaları kaldırmasını beklediklerini bildiren Zeybekci, domates ihracatında uygulanan, şirket sınırlaması ve şirket sayısı gibi belirlemelere kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Şirketleri Ekonomi Bakanlığının belirlediği yönünde bir yanılgı olduğuna dikkati çeken Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın gelip de kim domates ihraç edecek, yaş sebze ve meyve ihraç edecek diye bunları akredite etmesi, sertifikalandırması ya da seçmesini kabul etmek mümkün değil. Bunu da açıkça söylüyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda Rusya'dan yaptığımız tüm ithalatı kaydediyoruz. Bunun tek bir amacı var. Gerekirse biz de aynısını yaparız. Biz de şirket seçerek ithalatımızı öyle yaparız."

DOĞALGAZIN YARISINI, KÖMÜRÜN YÜZDE 30’UNU RUSYA’DAN ALIYORUZ

Türkiye, Rusya’ya en çok yaş sebze ve meyve satıyor. Mandarin, limon, portakal, greyfurt, işlenmiş fındık, domates sattığımız Rusya’dan, kullandığımız doğalgazın yarısını, ithal ettiğimiz kömürün yüzde 30’unu, demir veya çelikten yarı mamuller, işlenmemiş alüminyum, ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları, dökme demir, bakır alaşımları, lamine edilmiş ağaç, amonyak, demir cevherlerini satın alıyoruz.

Türkiye doğalgazın yaklaşık yarısını ve ortalama yıllık 30 milyon ton kömür ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu da Rusya’dan yapıyor.

Bakan Zeybekci, doğalgaz ithalatında nasıl şirket seçeceğine ise açıklık getiremedi.