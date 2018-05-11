AKP reklam ajansıyla yollarını ayırdı

15 Temmuz'da hayatını kaybeden Erol Olçok'un kurduğu ve 16 yıldır AKP’nin tüm seçim kampanyalarını yürüten Arter Ajansı, AKP ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AKP'nin kurulduğundan bu yana reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter Ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı. AKP'nin ismini de bulduğu söylenen ve 15 Temmuz'da köprüde hayatını kaybeden Erol Olçok'un kurduğu ve sonrasında kardeşi Cevat Olçok'un yönettiği ajansın Twitter hesabından yapılan duyuruda “Arter Reklam olarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri siyasi iletişim çalışmalarında yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkacağınız inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

AKP'nin seçim sürecinde Andy-Ar şirketiyle çalışacağı tahmin ediliyor. Faruk Acar'ın yönettiği Andy-Ar da AKP'ye yakınlığıyla biliniyor.