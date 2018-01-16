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AKP-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantı günü belli oldu
AKP ile MHP ittifak komisyonu ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.
Salı, 16 Ocak 2018 00:08
AKP ile MHP ittifak komisyonunun, ilk toplantısını çarşamba günü düzenleyeceği bildirildi.
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