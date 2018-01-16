AKP-MHP ittifak komisyonunun ilk toplantı günü belli oldu

AKP ile MHP ittifak komisyonu ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.
Salı, 16 Ocak 2018 00:08

AKP ile MHP ittifak komisyonunun, ilk toplantısını çarşamba günü düzenleyeceği bildirildi.