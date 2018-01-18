AKP-MHP ittifak görüşmesi başladı

AKP ile MHP arasında bir ittifak için ilk temas başladı. İki partinin yetkilileri bir araya geldiler. İlk etapta ittifak için komisyon oluşturulacak.

AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki TBMM’de düzenlendi.

Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Antalya Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

İlk etapta ittifak için komisyon oluşturulacak.

Toplantı sonrası AKP'den Mustafa Şentop ve MHP'den Mustafa Kalaycı kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İlk olarak sözü alan Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"7 Ağustos Yenikapı ruhu anlayışıyla milletimiz bir araya gelmişti. Bunun devamı olarak MHP ile AK Parti olarak cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından birini gerçekleştirdik 16 Nisan'da MHP ile birlikte ortak yürüyüşün, bugüne ve geleceğe dair milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Milli Mutabakat Komisyonu önümüzdeki dönemde de birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir platform olacak. Seçim ittifakı meselesi seçim kanunlarında değişiklik olarak bir alt çalışmadır. Bu sadece onu kapsayan bir çalışma değil."

Şentop ikinci toplantının salı günü yapılacağını söyledi.

Ardından söz alan Kalaycı ise şu ifadeleri kullandı:

"İlk toplantımızı yaptık. Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat Komisyonu. Sadece seçim ittifakı değil bunu da kapsayan uyum yasalarını da görüşecek komisyon. Temel anlamda sayın liderlerimiz arasında bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin tercihi ve kararıdır. Milli Mutabakat da milletimizin iradesidir. Bugünkü toplantıda hangi konuları gündeme alacağımızı konuştuk."