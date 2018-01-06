AKP kurucularından Şener'den Abdullah Gül açıklaması

Görüş ayrılığı yüzünden 2008'de partisinden istifa eden AKP'nin kurucu üyelerinden Abdüllatif Şener, Erdoğan-Gül arasındaki KHK tartışmasına değindi. DW Türkçe'ye röportaj veren Şener, 2019 seçimlerinde Gül'ün aday olup olmama ihtimalini de yorumladı.

Hükümetin olağanüstü hal kapsamında çıkardığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında sivillere yargı muafiyeti getiren yeni KHK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile on birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında gerginliğe neden oldu. Düzenlemenin muğlak olduğunu ve gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Gül'ün bu çıkışı Ankara'da Erdoğan'a karşı bir başkaldırının başlangıcı olarak değerlendirildi. Gül'ün 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkacağı bile iddia edildi. Ancak AKP kurucularından Abdüllatif Şener, Gül'ün Erdoğan'ın rakibi olamayacağı kanısında.

Erdoğan'la yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle partisinden istifa eden eski AKP milletvekili Abdüllatif Şener, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

"GÜL İLGİYİ CANLI TUTMAK İSTİYOR"

Gül'ün KHK çıkışıyla ilgili olarak, "Gül hiçbir çıkış, hiçbir eleştiri yapmadı. AKP'nin ikiye bölünmesini, iktidarın zayıflamasını arzu edenler Gül'ün Erdoğan'a karşı çıkmasını bir umut gibi gördüler. Bu, kötü bir psikoloji. İçerde de dışarda da kimse Erdoğan'ın iktidardan gideceğine inanmıyor olmuş. 'AKP'de parçalanma olur da, baskıcı düzenden kurtulur muyuz' diye bir çaresizliğin arayışı bu aslında. Ben bunu çok kötü görüyorum" diyen Şener, şöyle devam etti:

"Yüzlerce maddesi olan bir OHAL yasası var ve bu yasanın hemen her maddesi anayasaya, hukuka aykırı, tehlikeli. Böylesine bir KHK'nin yüzlerce maddesinden bir maddesindeki üslubu muğlak bulmak eleştiri değil. Bu, çok zayıf bir bakış açısı ama bununla bile gündeme düşmüştür. Gül, kendi varlığını sürdürmeye, kendisinin gündemde tutulmasını sağlamaya çalışıyor. Yoksa Erdoğan'la kıyasıya bir yarışa girebilecek kişilikte değil. Kendisi için risksiz bir ortam oluşursa var olmak istiyor Gül. Bunu canlı tutmak istiyor."

"GÜL HEP SUSTU"

Şener, Erdoğan ile Gül arasında hiçbir zaman çekişme olmadığını belirterek "Gül her zaman Erdoğan'a uyum göstermiştir. 16 Nisan'da Türkiye'nin rejimi değişirken bile oyunu söyleyemedi Gül. Bir eski cumhurbaşkanı Türkiye'de rejim değişirken oyunun ne olduğunu açıklayamıyorsa, bu insandan bir siyasi figür oluşturmanın mümkün olduğunu nasıl düşünürsünüz. Bu imkansız. Gül, Gezi olaylarında da susmuştur" dedi.

"YAYIMLANAN KHK'LER ANAYASAYA AYKIRI"

İki ismin polemiğinin arkasında, Erdoğan'ın oylarının azalması, ekonomik sorunlar, iç-dış meseleler olduğunu savunan Şener, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'leri ise şu sözlerle değerlendirdi:

"KHK'ler anayasaya, hukuk düzenine aykırı. Cumhurbaşkanı bizim hukuk düzeninde vatana ihanet dışındaki konulardan yargılanamıyor ama bu KHK'lerin altında imzası olan başbakan ve bakanlar suç işlemektedir. OHAL'in de bir hukuku vardır ve iktidar OHAL döneminde yaptıkları eylemlerden sorumludur. Anayasayı okuyorum, OHAL yasasını inceliyorum. Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 üye atıyor KHK'yle, bu OHAL hukukuna da uygun değil, anayasaya da aykırı. Bunu da devlet gücünü kullanarak uyguluyor. Bu, suçtur. Yaptığı düzenlemeyle diyor ki, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör ve bunların uzantısı niteliğindeki olayları bastıranlar cezai sorumluluğa sahip değillerdir. Bir kere suç teşkil eden bir olayda bile polisin, savcının, hakimin görevi ayrıdır. Ama OHAL'de sivillerin hukuken cezai sorumluluğunun olmayacağını düzenleyen madde, sivillere diyor ki, bir kalkışma, terör ortamıyla ilgili, sen hem polissin hem de hakim ve savcının yetkisine sahipsin. Böyle bir şey olur mu?"

Şener, Türkiye'de halkın iktidarı eleştiremez hale geldiğini de ifade ederek, "Halbuki, AİHM'nin kararları var: Eğer bir ülkede iktidar incinecek derecede eleştirilemiyorsa o ülkede demokratik toplumun gereklilikleri oluşmamış demektir. Türkiye'de AİHM'nin bu kararı çerçevesinde demokratik toplumun gereklilikleri ortadan kaldırılmıştır" diye konuştu.