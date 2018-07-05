AKP Grup Başkanvekili Elitaş'tan OHAL açıklaması

Milletvekili kaydını yaptıran AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni sistem ve OHAL'e dair açıklamalarda bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'ye milletvekili kaydını yaptırmak için gittikten sonra yeni sistem ve OHAL hakkında açıklamalarda bulundu.

Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı OHAL ile ilgili uzatmayı arzu etmediği takdirde, TBMM'nin yetkisi, cumhurbaşkanı tarafından tezkere geldiği takdirde oylanıyor. 'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir" ifadesini kullandı.

7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de meclisin toplanacağını kaydeden Elitaş'ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü yemin edecek ve ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilecek. 7 Temmuz'da ise grup başkanı ile grup başkanvekillerinin seçilecek ve yeni sisteme yönelik olarak grup iç yönetmeliğinde değişiklikler yapılacak.

OHAL ile ilgili de açıklama yapan Elitaş , "9 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden dolayı Cumhurbaşkanı'nın, TBMM'den bir talebi olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı OHAL ile ilgili uzatmayı arzu etmediği takdirde, TBMM'nin yetkisi, cumhurbaşkanı tarafından tezkere geldiği takdirde oylanıyor. 'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir." şeklinde konuştu.

