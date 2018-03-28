AKP denizi de imara açtı: Gökova, Marmaris, Ula...

AKP rant yıkımlarına ve doğa düşmanlığına tam gaz devam ediyor. Gökova Körfezi, Marmaris, Ula ve Menteşe bölgeleri imara açıldı. İmara açılan alanın 2447 hektarı denizde yer aldı.

AKP imar çılgınlığını son noktasına taşıdı ve şimdi de SİT alanlarıyla birlikte denizi imara açtı.

Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre Gökova KörFezi, Marmaris, Ula, Menteşe bölgeleri imara açıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi’nde sit alanları Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. Gökova Körvezi, Marmaris, Ula, Merteşe Bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Akbük’den Bördübet Koyu’nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya gidildi. Karara göre 1. derece sit alanında 34.162 hektarlık alan, 12.544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2447 hektarı denizde yer aldı.

Karardan önce 2. derece sit alanı bulunmazken, bu alan için 23.530 hektarlık alan ayrıldı. Bunun 3449 hektarı ise deniz için ayrıldı. Bu alan kararının ardından çadır, bungalow ve günübirlik turizm alanı olarak kullanılabilecek. 3. derece doğal sit alanı olan 1353 hektarlık alanda ise 1.994 hektarlık daraltma yapıldı. Kararın ardından bu alan konut yapımı için inşaata açılacak. Turizm ve yerleşim için istenilen faaliyet yapılabilecek. Deniz için ayrılan alana, yatların parkı için marina ve rekrasyon yapılabilecek.