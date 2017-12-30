AKP dayatması başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren işçi ile patron arasında 400 bin dosya arabulucuya gidecek!

AKP'nin işçi sınıfına yeni saldırısı olan arabuluculuk uygulaması başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren işçi ile patron arasında 400 bin dosya arabulucuya gelecek.

AKP'nin işçi sınıfına yeni saldırısı olan arabuluculuk uygulaması başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren işçi ile patron arasında 400 bin dosya arabulucuya gelecek.

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, 1 Ocak 2018'den itibaren işçi ve işveren arasındaki 400 bin dosyanın arabuluculuk yoluna geleceğini açıkladı.

Artık işçiler tazminat davası, işe iade davaları dahil olmak üzere alacak davaları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti gibi davalarda öncelikle "arabulucuya" başvurmak zorunda olacak. 108 adliye bürosunda verilecek olan arabuluculuk "hizmeti" için vatandaşların başvuruları sulh, hukuk, yazı işleri müdürleri tarafından da alınabilecek. Başvuru yapan kişiye bir arabulucu atanacak ve 3 haftalık bir sürenin ardından süreç tamamlanabilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, şu anda 27 bin uyuşmazlığın arabuluculukta olduğunu belirterek, "1 Ocak'tan itibaren 400 bin dosya daha arabulucuya gelecek" dedi.

Bir kamu spotunun da yayımlandığını belirten Öztatar, "Sloganımız da belli, ‘arabuluculukta hem işçi kazanacak, hem işveren’ diyoruz. Biz istiyoruz ki her iki taraf da masadan sorunları çözerek kalksınlar. Arabuluculukta anlaştıktan sonra aynı konuda bir daha dava açılamayacak" şeklinde konuştu.

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