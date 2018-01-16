AKP bunu da satıyor: Gemi trafik hizmetleri özelleştirilebilecek!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kısa süre önce de “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik”te değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, söz konusu merkezler istenirse özel sektöre devredilebilecek.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kısa süre önce de “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik”te değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, söz konusu merkezler istenirse özel sektöre devredilebilecek.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Turkay Özdemir, gemi trafik hizmetlerinin kolluk görevi niteliği taşıdığını söyledi. Özdemir, "Mesele kolluk olunca, devlet bunu başkasına vermemeli" dedi.

Özdemir, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü varken işletmenin başka bir kuruma verilmemesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, “Gerek boğazlar gerekse tüm Türk karasuları bakımında yetkili Kamu İktisadi Kuruluşu olan bir kurum. Bu kurum hazır elde varken başka bir kurum ihtiyacı yok. Devletin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bunu yaptırabilir. Bir de Arama Kurtarma Dairesi Başkanlığı var. Burayla da zaten koordinasyon halinde çalışıyor” dedi.

“Bir gemi trafik hizmeti otoritesinin özel bir şirket olarak kurulmasına bir engel yok gibi duruyor” diyen Özdemir, şunları söyledi:

“‘Bakanlığın gayesi bu mudur?’ diye sorarsanız, ben olmamasını diliyorum. Çünkü burada belli ölçüde Türk gemileri ya da Türk karasularında geçen gemilerin trafik seyri terör, genel sağlık, genel güvenlik ve genel ahlak gibi kolluk gücü mahiyeti taşıyor. Söz konusu güvenlik oluğunda yabancılar işin içine girdiğine güven duygumuz nispeten hafifler. Çünkü geçen ulusal ve uluslararası gemilere farklılık gözetir mi, geçişlerde kolaylık ya da zorluk, denetlemelerde farklılık gösterir mi diye kaygı taşırım.”