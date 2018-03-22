AKP iş başında: Önce imarı değiştirdiler, şimdi satıyorlar!

İstanbul Bakırköy'deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nin değerli arazisi satılıyor... AKP geçen yıl söz konusu arazinin imarını "ticaret ve konut alanı" olarak değiştirmişti. Şimdi de satılıyor. İhale tarihi belli oldu.

İstanbul Bakırköy’deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için gerçekleştirilecek ihalenin tarihi de belli oldu. Emlak Konut 17 Nisan’da söz konusu arsa için ihalenin ilk oturumunu düzenleyecek. İlk oturumda ihaleye teklif verenler belli olurken, kazanan daha sonra yapılacak ikinci oturumda belli olacak.

ÖNCE İMARI DEĞİŞTİ, SONRA SATIŞA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz günlerde kapatılan Etiler’deki Polis Meslek Yüksek Okulu arazisinin de ihaleye çıkacağı açıklanmıştı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyecek. Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi için muhammen bedel 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlendi.