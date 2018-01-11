AKP, Almanya'dan ricacı: 'Türkiye tehlikeli değil' deseniz...

Ankara, Almanya'dan sertleştirilen seyahat tavsiyelerini yumuşatmasını talep etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Berlin'den Türkiye'nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı mesajını vermesini istedi.

DW'nin haberine göre, Antalya’da Alman basın mensupları ile bir araya gelen Kurtulmuş, "Alman yetkililerden Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlar bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Kurtulmuş bu mesajların "Türkiye’nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı ve Türkiye’ye rahatça seyahat edebileceklerini" içermesi gerektiğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanlığı 2017 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye yönelik seyahat ve güvenlik tavsiyelerini güncelleyerek Alman vatandaşlarını keyfi tutuklamalara karşı uyarmıştı.

Halen geçerli olan güncellemede keyfi gözaltı ve tutuklamaların "ne sebep ve ne de sürelerinin makul olduğuna" dikkat çekilmişti.