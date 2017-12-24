AKP 2018'de 6 bin imam, 3 bin Kuran kursu hocası alacak!

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından, bir açıklama da başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Diyanet’e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı.

Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 personel alınacağını" söylediğini hatırlattı. 2018'de kamuya alınacak personel sayısı ve kurumlara göre dağılımı açıklandı İMAM, MÜEZZİN VE KURAN KURSU HOCASI ALINACAK Bozdağ, "Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur’an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. Başbakanımız Binali Yıldırım Diyanet işleri Başkanlığı’nın 9.500 personel alacağını açıkladı.

Alınacak personelin dağılımı:

-6000 İmam Hatip.

-3000 Kur’an Kursu Öğreticisi.

-500 Müezzin Kayyım.

Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmî alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 24 Aralık 2017