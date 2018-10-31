AKM yıkıldığıyla kaldı: Yeni bina için ruhsat başvurusu bile yapılmadı

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkmak için yeni binanın bahane edildiğini, yeni opera binası için henüz ruhsat başvurusu bile yapılmadığını açıkladı.

Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan İstanbul'un kültürel simgelerinden Atatürk Kültür Merkezi, kullanılmaz hale getirilmesinin ardından restorasyon çalışmalarından vazgeçilerek yıkım kararı alındı.

2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan yeni opera binasınıın tanıtımının ardından, AKM’nin yıkımına başlandı. Geçen Mayıs ayında başlayan yıkım çalışmaları 30 Mayıs'ta AKM'nin tamamen yıkılmasıyla sona erdi.

2019'DA AÇILACAK DEDİKLERİ YENİ BİNA İÇİN RUHSAT BAŞVURUSU BİLE YAPILMADI

Ancak 2019 yılı sona ermeden açılacağı duyurulan yeni kültür merkezi ve opera binası için bugüne kadar hiçbir adım atılmadığı, ruhsat başvurusu bile yapılmadığı ortaya çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre AKM’nin yerine yapılacak yeni opera binasının inşaatı için belediyeye ruhsat başvurusu dahi yapılmadığı, İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu’nun onayına sunulması gereken uygulama projesinin hala kurula gönderilmediği iddia edildi. AKM’nin yerine yapılacak opera binasının, rafa kaldırılan projeler arasında yer alıp almadığı bilinmiyor.

TMMOB: AKM'Yİ İDEOLOJİK BAKIŞLA YIKTILAR

AKM’nin cumhuriyet döneminin simgelerinden, modern mimarlığın önemli örneklerinden çok önemli bir anıtsal yapı olduğuna vurgu yapan Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, AKM tam da bu özellikleri nedeniyle yıkıldığını savunuyor.

Ulusal ve uluslararası koruma mevzuatı çerçevesinde, aslına uygun olarak restore edilmesi gerektiğini belirten Muhcu, mevzuata rağmen, ideolojik bir bakışla cumhuriyetin simgesel değerinin ortadan kaldırıldığını söyledi.

'SİMGESEL BİNAYI YIKMAK İÇİN YENİ PROJE BAHANE OLARAK KULLANILDI'

AKM’nin hukuka aykırı şekilde yıkıldığını vurgulayan Muhcu, sürecin durdurulması gerekçesinin "kaynak yetersizliği" olduğunu belirtti.

Muhcu AKM'yi yıkmak için yeni projenin bahane olarak kullanıldığını iddia ederek şunları söyledi: "AKM’nin yerine yapılması düşünülen binanın bütün ödeneğinin Hazine’den karşılanması öngörüldü. Gelinen noktada kriz de bir bahane haline geldi. Bina ile ilgili uygulama ve yapım süreçleri durdu. 2019’un ilk çeyreğinde bitecek dediler ama daha çivi bile çakılmadı. AKM ile ilgili ne başından beri bir samimiyet sorunu vardı. O simgesel binayı yıkmak için yeni proje bahane olarak kullanıldı. Samimi olsalar inşaat bugün önemli bir aşamaya gelmiş olurdu. Şimdi krizi bahane ederek daha çok ticari fonksiyonlar içeren bir projeye dönüştürülebilme riski var. AKM’yi resmen unutulmaya bıraktılar. AKM hala aslına uygun olarak restore edilebilir bunun için kaynak bulunabilir.”