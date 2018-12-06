Akit'in hedefinde Nevşin Mengü, Serra Yılmaz ve Meryem Uzerli var

Toplumun farklı kesimlerini hedef göstermesiyle tanınan Yeni Akit 'gazete'si, şimdi de oyuncu Serra Yılmaz ve Meryem Uzerli ile gazeteci Nevşin Mengü'yü hedef aldı.

Yeni Akit "gazete"si, oyuncular Serra Yılmaz ve Meryem Uzerli’nin yanı sıra gazeteci Nevşin Mengü’yü hedef aldı.

Nevşin Mengü, yeni kitabının kapağına türbanlı bir fotoğrafını taşımıştı. Serra Yılmaz, İtalyan yapımı bir filmde rol almak için türban takmıştı. Meryem Uzerli de adına üretilen kozmetik ürünleri tanıttığı Suudi Arabistan gezisi öncesinde türbanlı fotoğraflarını paylaşmıştı.

Toplumun farklı kesimlerini hedef göstermesiyle tanınan Yeni Akit "gazete"sinin bir muhabiri, üç ismin türbanlı fotoğrafını yayımlayıp “Para için örtündüler” başlıklı bir "haber"e imza attı.

"Haber"de şu ifadelere yer verildi: “Geçmişte, başörtülü kadınlara yönelik 'öcü' benzetmesinde bulunan Serra Yılmaz, İtalyan yapımı bir filmde rol almak için tesettüre girdi. Milli ve manevi değerlerimize yönelik tahkir edici tutumuyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü de, yeni kitabının kapağına tesettürlü bir fotoğrafını taşıdı. Çevirdiği filmlerde rol aldığı gayri ahlaki sahnelerle bilinen Meryem Uzerli ise, adına üretilen kozmetik ürünleri tanıttığı Suudi Arabistan gezisi öncesinde başörtülü fotoğraflarını paylaştı. Başörtüsü düşmanlığını bir yaşam biçimi haline getiren eski Türkiye artıklan, üç kuruş para için İslam'ın en önemli farzlarından biri olan tesettür emrini, reklam ve sömürü aracı olarak kullanıyor."