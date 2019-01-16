Akit'in haberiyle görevden uzaklaştırılan öğretmen: Ölüm tehdidi alıyorum

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit tarafından hedef gösterilerek Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden Cemil Kılıç, ölüm tehdidi aldığını söyledi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit'in "Din karşıtı öğretmen" haberleriyle hedef gösterilen ve görevden alınan Cemil Kılıç, olayın ardından tehditler aldığını söyledi.

Bugün görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında "Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini savunmaya devam edeceğiz. İnanç özgürlüğü sadece inanma özgürlüğü değil; aynı zamanda inanmama ve farklı inanma özgürlüğüdür" ifadeleri kullanıldı.

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM'

Kılıç “Tehdit ediliyor musunuz?” sorusu üzerine ise “Birtakım yayın organlarının hedef göstermesiyle, bazı tarikat liderlerin kendi yayın organlarında ismimizi açıkça söylemesiyle ki onlara vakıf olduğunuzu biliyorum. Bir takım tehditler sıralanıyor. Devletin bizi açığa almasını değil güvenliğimizi sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Eğer başıma bir iş gelirse bunun sorumlusu tetikçi medyadır. Bunun sorumlusu Türkiye’deki cemaat ve tarikat liderleridir. Gerici medya ve yobaz takımıdır” diye konuştu.

CÜBBELİ AHMET: TEBRİKLE KARŞILIYORUZ

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kılıç'ın görevden alınmasının ardından "Din adına dini inkar eden Cemil Kılıç'ın görevden alınmasını tebrikle karşılıyoruz" demişti.

Akit kısa süre önce yaptığı bir haberde "Din karşıtı o öğretmen hala görevde" başlığı atmış, Kılıç'ın görevden alınması çağrısı yapmıştı. Rami Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kılıç, olayın ardından görevden uzaklaştırılmıştı.