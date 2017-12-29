Akit yazarı beden eğitimi dersine saldırdı: Zorunlu olmaktan çıkarılsın

Zorunlu din dersini savunan AKP yanlısı Akit gazetesinin gerici yazarı Ali Karahasanoğlu, beden eğitimi dersine çıkan kız çocukları hakkında sosyal medyadan çirkin ifadeler paylaşan imam hatip lisesi öğretmeni Ercan Harmancı'ya adeta hak veren bir yazı yayımladı. Gerici yazar, "Beden eğitimi dersleri zorunlu olmasın" dedi.

Zorunlu din dersini savunan AKP yanlısı Akit gazetesinin gerici yazarı Ali Karahasanoğlu, beden eğitimi dersine çıkan kız çocukları hakkında sosyal medyadan çirkin ifadeler paylaşan imam hatip lisesi öğretmeni Ercan Harmancı'ya adeta hak veren bir yazı yayımladı. Gerici yazar, "Beden eğitimi dersleri zorunlu olmasın" dedi.

Akit yazarı Karahasanoğlu, dünkü (28 Aralık 2017) köşesinde "Beden Eğitimi dersi, artık masaya yatırılmalı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, bu derse çıkan kız çocukları hakkında "Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir" şeklinde bir paylaşımda bulunan imam hatip lisesi öğretmeni Ercan Harmancı'ya adeta destek veren Akit yazarı şunları yazdı:

Beden eğitimi derslerindeki öğrencilere cinsel taciz eylemlerinin, diğer derslere oranla, daha yoğun şekilde işlendiği çok net görülüyor. Konu, bu dersin öğretmenlerinden kaynaklanmıyor olabilir. O da ayrı bir inceleme konusu.

Ama okulların altyapısı ile... Üstyapısı ile... Okulların imkansızlıkları ile... Beden Eğitimi dersleri, gerçekten sıkıntı...

Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın açıklamasını, kendisini özne olarak yerleştirdiği cümledeki ifadeyi tasvip etmiyorum... Bir öğretmen için, böyle bir şeyin ifade edilmesi dahi, adeta eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi bir şey...

Ama gerçekleri de, gözardı edemeyiz... Somut verilere sırtımızı dönemeyiz... Bence Beden Eğitimi dersi, artık zorunlu olmaktan çıkarılmalı...

Beden eğitimi dersi öğretmenleri, bu yazıya sosyal medyada sert tepki gösterdiler.