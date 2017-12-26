Akıllı telefon doktorun cebinde patladı

Çocuk doktoru muayene odasındayken, cebindeki akıllı telefon patladı. Bacağında yanıklar oluşan doktor, yetkili firmadan şikayetçi olacak.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Cem Başpınar’ın pantolon cebindeki akıllı telefonu, hasta muayene ettiği odadayken bir anda patlayarak alev aldı.

DHA'dan Gürkay Gündoğan-Cüneyt Özfidan'ın haberine göre, sağ bacağı yanan Dr. Başpınar, olay sırasında bir çocuğu muayene etmediği için şanslı olduğunu söyledi.

Şikayetçi olacağını bildiren doktor; "Hastalarımı muayene ediyordum. Bir hastamızın bilgisayardaki sonuçlarına baktım. Telefonum o esnada cebimdeydi. Bir anda patladı. Hemen telefondan kurtuldum, yere düştü. Hâlâ yanmaya devam ediyordu. Yerde bile yanıklar oluştu. Allah’tan o esnada kulağımda filan değildi veya çocukları o esnada muayene etmiyordum. Nasıl böyle bir şey olur, ben de anlamadım. Bacağımda küçük çaplı yanık ve kızarıklık oluştu. Hastaneye başvurup tedavi oldum, adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikayetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım" dedi.