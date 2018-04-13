Akaryakıta son 48 saat içinde üçüncü kez zam!

Motorine 24 saatte iki kez zam yapılmasının ardından bu kez benzine zam geliyor. Benzin bu gece yarısı 16 kuruş zamlanacak. Böylece İstanbul'da litresi 5,94 lira olan benzin 6 lirayı aşmış olacak.

Akaryakıta 48 saat içinde üçüncü zam geliyor. Motorin fiyatları önceki gün 17 kuruş, dün ise 13 kuruş zamlandı. Akaryakıta son zam haberi ise bugün geldi. Benzinin litre fiyatı bu gece 16 kuruş zamlanacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "14 Nisan 2018 cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi. Böylece İstanbul'da litresi 5,94 lira olan benzin 6 lirayı aşmış olacak. Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara’da 5,63 lira, İstanbul’da 5,58 lira, İzmir’de 5.62 liraya yükselmişti. İLGİLİ HABER Motorin fiyatına zam