Akaryakıt şirketi yüzünden sahilde caretta caretta yavruları öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iddiaya göre bir akaryakıt şirketinin boru hattı için dere yatağına müdahale etmesi nedeniyle suyun akış yönü değişince, su altında kalan yuvalarda çok sayıda caretta caretta yavrusu öldü.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların Türkiye'deki yumurtlama alanlarından biri olan Alanya'da çok sayıda yavru ve yumurta telef oldu.

İddiaya göre, Yeşilöz Mahallesi'ndeki derenin denize döküldüğü noktada bir akaryakıt şirketinin boru hattı için yaptığı çalışma nedeniyle suyun yönü değişti ve bölgedeki caretta caretta yuvaları su altında kaldı.

Hem dereden gelen hem de deniz dalgalarının içe vurması sonrası su basan yuvalarda yüzlerce yumurta ve yumurtadan çıkan çok sayıda caretta caretta denize ulaşamadan telef oldu.