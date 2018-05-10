Akaryakıt fiyatlarına gizli müdahale

EPDK, akaryakıt dağıtım firmalarına müdahale ederek petrol fiyatları ve kurdaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansıtılmamasını istedi. Dağıtım şirketlerinin üstüne 'kendiliğinden' indirim yaptığı öne sürüldü.

Ham petrol fiyatlarındaki artış ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasıyla birlikte hız kazandı. Hem 77 dolara çıkan petrol fiyatı hem de kurdaki artışın, akaryakıt fiyatlarında artışa yol açması beklenirken tersi oldu, motorin ve benzinde indirim haberleri gündeme geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) müdahale ettiği bildirildi.

Dünya gazetesinde yer alan Selçuk Altun imzalı habere göre EPDK, akaryakıt dağıtıcısı firmalarla görüşerek petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansıtılmasını engelledi. Brent petrolün varil fiyatı dün 77 doların üzerine çıkarak 2014 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar kuru ise 4,40 liraya dayandı ve tarihi rekor kırdı. Dolar ve petrolde bu şekilde bir yükseliş yaşanırken, benzinin litresinde 5, motorinin litresinde ise 7 kuruşluk bir indirim geldiği haberi ajanslardan geçti. "Otomatik ayarlama" kapsamında hem benzin hem de motorinde litre bazında 15 - 20 kuruşluk zam olması bekleniyordu. EPDK'nın müdahale ettiği, dağıtıcı şirketlerin de "jest" yaparak indirim yaptığı öne sürüldü.