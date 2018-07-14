'Ailesinde KHK ile ihraç edilenlerin bulunduğu öğretmen adayları mülakatı geçemiyor'

Sözleşmeli öğretmen mülakatlarında ailesinde KHK ile ihraç edilenlerin baraj altında bırakıldığı iddia edildi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, "Mülakat uygulaması AKP iktidarı ile kadrolaşmanın, liyakati yok etmenin fiili aracı haline getirildi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarına giren adaylardan yakınları OHAL KHK’si ile ihraç edilmiş olanlarının akrabaları suçlamalardan beraat etmiş olsa bile MEB’in mülakatında baraj altında bırakıldığı iddia edildi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “KPSS’den 90’ın üzerinde puan alan meslektaşlarımıza mülakatta 50 verildiğine tanıklık ettik. İşte MEB’in adaleti” dedi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre MEB’in sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav sonuçları aylar sonra açıklandı. Sınava giren 60 bin öğretmen adayından yüzlercesinin ihraç edilen yakınları nedeniyle atama baraj puanının altında puan verilerek mülakatla elendikleri ortaya çıktı. OHAL KHK’sı ile ihraç edilen yakınlarının beraat ettiğini açıklayan adaylar ise MEB uygulamasına tepki gösterdi. ‘FETÖ’ gerekçesiyle kapatılan üniversitelerden mezun olan öğrencilerin birçoğunun da baraj altında bırakıldığı belirtildi.

Mülakat sonuçlarında yaşanan krizin nedenini bakanlığın sözlü sınav öncesi yaptırdığı güvenlik soruşturması oluşturdu. Esik Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamalarına göre öğretmen adayları atama öncesinde 2 kez güvenlik soruşturmasından geçiriliyor. Öğretmen adayları sosyal medyada “emeğimiz çalındı” diyerek isyan ederken, bu durumu yaşayan adaylar ise MEB’e itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Mülakat uygulaması AKP iktidarı ile kadrolaşmanın, liyakati yok etmenin fiili aracı haline getirildi. Önce okul idarecilerinin belirlenmesi, sonraöğretmen atamaları ve 15 Temmuz sonrası yayımlanan KHK ile de proje okullarınaöğretmen alımı da mülakat kriterine bağlanmıştır. Sayısı yarım milyona ulaşan, umudunu kaybeden ataması yapılmayan öğretmenlere mülakat uygulaması ile birlikte adaletsizliğin örgütlü hali yaşatıldı” dedi.