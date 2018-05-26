Aile Bakanı'ndan beş yıldızlı otelde üç gün üst üste iftar daveti

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ramazan ayında bakanlık personeline beş yıldızlı otelde üç gün üst üste verdiği iftar yemekleri tartışma konusu oldu.

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara'da da üç gün üst üste Hilton Garden Inn Otel'de kamu personeline bin 500 kişilik iftar verdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre kişi başı 90 liraya anlaşılan iftar yemeğinde konuklara, iftar tabağının yanı sıra dana rosto, ezogelin çorba, içli köfte, meyve ve tatlı ikram edildi.

Bin 500 bakanlık görevlisi ve kamu personeli için düzenlenen iftarın faturası, 135 bin lirayı buldu.

İKİ KATLI YEMEKHANESİ VAR, İFTARI BEŞ YILDIZLI OTELDE VERDİ

Aile Bakanlığı, Eskişehir Yolu'nda ikiz bina kiralamıştı. 30'ar katlı binaların beş yıl önceki kira bedeli, KDV hariç 900 bin liraydı. Binanın şimdiki kirasının ise aylık 1 milyon liranın üzerinde olduğu belirtiliyor. Aile Bakanlığı'nın kiralık binasında iki katlı personel yemekhanesi de bulunuyor. Bakanlığın yemekhanede değil de beş yıldızlı otelde iftar daveti vermesi dikkat çekti.

Aile Bakanlığı bu binaya her ay yaklaşık 1 milyon TL kira ödüyor