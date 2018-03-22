AİHM'nin yetersiz bulduğu hukukçu Yargıtay'a üye atandı

AKP'nin liyakatsızlığa dayalı düzeni giderek kök salıyor. Skandala dönüşen hakim ve savcı atamaları sırasında, AİHM'nin yetersiz bulup mülakata bile çağırmadığı Basri Bağcı Yargıtay'a üye yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Hakimlik ve savcılık atamaları her yönüyle bir skandala dönüştü. AKP'li avukatları, hakim ve savcı mülakatında geçiren kişi, Yargıtay Üyesi yapılara ödüllendirildi" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş, "AKP sorun çözmek yerine sorun üretiyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki AKP’nin il ve ilçe başkanları, yöneticileri, milletvekili adayları büyük bir maharetle şu anda hakim ve savcı yapıldı. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak, AKP Zonguldak Gençlik Kolları eski başkanı Abdullah Akbaş, AKP Sultanbeyli kurucu ilçe başkanı Furkan Barutçu, AKP Giresun il başkan yardımcısı Ethem Başer hakim olarak atandılar. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da 45 saniyelik mülakatla hakim olarak atandı ve Gonca Hanım görev yeri olan Elazığ’a gitmeden Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi. Bunun adı çürümedir, bunun adı torpildir, bunun adı jet atamadır."

"45 SANİYELİK MÜLAKATLARLA ATANDILAR"

AKP'li avukatların hakim ve savcı yapılabilmesi için sınav şartlarında değişikliğe gidildiğini de belirten Yarkadaş, "Önce yazılı sınavdaki 70 puan şartını kaldırdılar. AKP'li avukatların bir çoğu 70 puan alamadığı için bu şart kaldırıldı. Böylece AKP'li avukatlar 40-45 saniye süren mülakata sokuldular" dedi.

BASRİ BAĞCI NEDEN ÖDÜLLENDİRİLDİ?

Mülakatları yapan ekibin başında dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı'nın olduğunu belirten Yarkadaş, "40 saniyelik mülakatla AKP'li avukatların hakim ve savcı olmasına sebep olan Bağcı, daha sonra AKP tarafından AİHM'e yargıç olarak önerildi. Ancak AİHM, Basri Bağcı'yı 'Yetersizdir' diyerek mülakata bile çağırmadı" diye konuştu.

Bağcı'nın buna rağmen bir süre sonra Yargıtay Üyeliği ile ödüllendirildiğini belirten Yarkadaş "Bu ödül tüm AKP il ve ilçe yöneticilerini hakim ve savcı atamanın karşılığıdır" dedi.

Yarkadaş, "Basri Bağcı'nın mülükatta geçirdiği ve AKP'nin birebir kadroları olan bu kişiler, AKP'yle olan davalara bakıp karar verecekler" ifadesini kullandı.