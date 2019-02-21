AİHM, Hasankeyf'in korunması başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Ilısu Barajı inşasının Hasankeyf'teki kültürel mirasa zarar verdiği gerekçesiyle 2006 yılında yapılan başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı inşasının kültürel mirasa zarar verdiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Batman'da yapımı devam eden Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakılmak istenilen 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'teki kültürel mirasın korunması için beş profesör ve iki avukat tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 22 Şubat 2006 tarihinde gerçekleştirilen başvuru reddedildi.

AİHM'in ret gerekçesinde, "Beş başvurucunun talebinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre hukuki yönden 'uyuşmazlık' gösterdiği" belirtildi. AİHM heyeti, "Tarihi ve kültürel mirasın korunmasının bireysel hak olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer almaması" gerekçe gösterdi.

Başvuruyu yapan 3 profesör ve 2 avukat, AİHS’in, “özel yaşama saygıyı” içeren 8’inci maddesini ve eğitim hakkıyla ilgili protokolün 2’nci maddesinin ihlal edildiği yönünde şikayette bulunmuştu. Başvuranlar, baraj inşaatının durdurulmasına da talep etmişti.