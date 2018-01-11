Ahmet Türk'ten HDP eş genel başkanlığı açıklaması

Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından HDP eş başkanlığı için adı gündeme gelen Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermediğini, eş başkanlığı daha genç ve dinamik arkadaşlarının yapması gerektiğini söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından adı eş genel başkanlığı için "Ahmet abi" formülüyle gündeme gelen Mardin eski büyükşehir belediye başkanı Ahmet Türk, konuya ilişkin açıklama yağtı.

Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge konferansları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

TÜRK: HASİP KAPLAN'IN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİK

Türk, HDP eski miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip Bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilişkisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünüyorum."