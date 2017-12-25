Cumhuriyet gazetesi davası yine skandallara konu oldu. Ahmet Şık, AKP'yi ve yandaş yargıyı eleştirdiği için salondan atıldı. Bu karar üzerine diğer sanıklar da savunma yapmadı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebecisi Emre İper, bugün bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Duruşmada Ahmet Şık'ın savunmasına "siyasi" olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Mahkeme salonundan çıkarılması talep edilince Şık, "Gün gelecek siz yargılanacaksınız, unutmayın bunu. Umarım siz kendiniz gibi bir mahkemede yargılanmazsınız" dedi. Ahmet Şık'ın savunmasının engellenmesinin ardından Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti. Duruşmaya yarım saat ara verildi. Aradan sonra karar açıklanacak. Ahmet Şık mahkeme salonundan dışarı atıldı! Cumhuriyet gazetesi davası başlıyor