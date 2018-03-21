Ahmet Hakan bu mesajını hatırlıyor mu?

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satıldığının öğrenilmesinin ardından, Ahmet Hakan'ın 2009 yılında attığı bir tweet sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Aydın Doğan'ın, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören'le Doğan Medya'nın satışı konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberler, ülkedeki önemli gündemlerden biri olarak öne çıktı.



Söz konusu haberin ardından sosyal medya kullanıcıları, Hürriyet yazarı ve Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan'ın 12 Eylül 2009'da paylaştığı "Yıldırım Demirören istifa..." mesajını yeniden gündeme getirdi.

Tweet'i hatırlatan bazı kullanıcılar Doğan Medya'nın "vazgeçilmezi" Ahmet Hakan'a "bu mesajı sil" tavsiyesinde bulunurken, bazı kullanıcılar da tweet'in ekran görüntüsünü alarak "bu burada dursun" yorumunda bulundu.

İşte o paylaşım: