Ahır olarak kullanılan alanda Hitit dönemine ait hiyeroglif yazılar bulundu

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir ahırda Hitit Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen hiyeroglif yazılar bulundu.

Türkiye'nin turizm yerlerinden Kapadokya bölgesi tarihe ışık tutmayı sürdürüyor. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde yer alan bir ahır içindeki taşlarda Hitit Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve 3 bin 500 sene öncesine ait hiyeroglif parçalar bulundu.

Ovaören köyünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında kazı başkanı olarak vazife yapan Prof. Dr. Yücel Şenyurt tarafından ahır içinde Hitit dönemine ait hiyeroglif parçalar bulundu.

Nevşehir'in Gülşehir içesinde yer alan bir ahır içinde olan Hitit dönemine ait olduğu belirlenen ve 3 bin 500 senelik hiyeroglif parçalar sayesinde Tabal ülkesinin tarihi ve kültürünün aydınlatılmasında önemli katkılar sağlayacağı bildirildi. Ahırda olan hiyeroglif parçalar üstünde olan işaretlerin yazı karakteri bakımından Suvasa ve Topada yazıtları ile aynı gruba girdiği bildirildi.