'Afrin'deki YPG'liler Menbiç'e geçti'

AKP'den aldığı bilgileri köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, Afrin'den çekilen YPG'lilerin büyük bölümünün Menbiç'e geçtiğini yazdı.

Afrin'in TSK kontrolüne geçmesi sonrası bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YPG'lilerin Menbiç'e geçtiğini ileri sürdü.

"Nereye gittiler? Yüzde 90’ının Tel Rıfat bölgesinden ABD’nin kontrolündeki Menbiç’e geçtikleri tespit edildi" diyen Selvi, "Bir kısmı ise Halep’in kuzey bölgelerine yöneldi. Halep’e geçenlerin de Menbiç’te toplanması bekleniyor. Bu açıdan Menbiç’e operasyon önemli. Bir de Tel Rıfat bölümü var. Dikkat ederseniz Afrin harekâtında Tel Rıfat’a hava harekâtı düzenlenmedi. Çünkü hava sahasının açılması sürecinde Rusya ile müzakere edilmiş, Rusların askeri üssünün ve rejim güçlerinin bulunduğu Tel Rıfat bombalanmamıştı. Tel Rıfat’a operasyon düzenlenmeyecek, ancak terörist geçişlerini önlemek için Tel Rıfat’ın giriş-çıkışına kontrol noktası kurulacak" ifadelerini kullandı.

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