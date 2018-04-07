'Adrese teslim' ihale iptal edildi ancak yeni ihaleye yine üç firma çağrıldı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gençlik Festivali organizasyonu hizmet alımı işi nedeniyle açtığı ve "adrese teslim" olarak düzenlediği ihale iptal edildi. Ancak yeniden yapılacak olan ihaleye üç firmanın davet edildiği iddiası yine kafaları karıştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4-5-6 Mayıs günlerinde yapacağı 2018 Gençlik Festivali organizasyonu hizmet alımını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini duyurdu. Belediyenin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler de verildi. Buna göre, ihalenin zamanı 26 Nisan 2018 saat 15.00 olarak belirlendi.

Ancak, kamu ihalelerinde ihale verildiğinden itibaren yüklenicinin 10 günlük itiraz süresi sonunda imzayı atabileceğini bunun da festival tarihine denk geldiği dikkat çekti. İhalenin adrese teslim yapıldığı iddia edildi.

HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre iddialar üzerine ihalenin iptal edildiği duyuruldu. Ancak bu kez yeniden yapılacak olan ihaleye sadece üç firmanın davet edildiği ortaya çıktı. İhale tarihi ile işin başlama tarihi arasındaki sürenin kısalığına dikkat çekildi. Bu ihaleye de tepki gösterenler, “Aslında hiçbir şey değişmedi. Bu kez göstermelik olarak üç firmayı davet etmişler. Kamuya açık bir ihalede neden sadece üç firma davet ediliyor. Demek ki içlerinden birisine kesin ihaleyi verecekler. Diğer iki firmayı da göz boyamak için çağırmışlar. Danışıklı döğüş olduğu her halinden belli. Üstelik ihale tarihi değişmedi. 26 Nisan'da yapılacak ihaleye katılan firma işleri nasıl 10 gün içinde yetiştirecek. Bu ihale şaibeli" dediler.