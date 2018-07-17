Adnan Oktar'ın sorgusu başladı: 30 soru soruldu

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sorgusu başladı. Polis, diğer zanlıların da ifade işlemlerini hızlandırdı.

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sorgusu başladı. Polis, diğer zanlıların da ifade işlemlerini hızlandırdı.

Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşı ifade alma aşamasına geçildi.

Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamaları reddetti, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı.

Bu arada Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran 35 çocuk da Oktar'dan şikayetçi oldu.