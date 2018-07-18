Adnan Oktar savcı karşısında: Üç kişi serbest bırakıldı, bazı zanlılar itirafçı oldu

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Zanlılardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 kişi, Vatan Caddesin'deki emniyet binasının yanındaki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra araçlara bindirildi.

Adnan Oktar, sivil araçla, diğer şüpheliler de Çevik Kuvvet aracıyla Çağlayan'daki İstanbul'daki Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden şu ana kadar işlemleri tamamlanan 92'sinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ SERBEST

Zanlılardan üçü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.

İTİRAFÇI OLANLAR VAR

Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.

Operasyonun ardından, Adnan Oktar grubu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişinin ilgili makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışındaki şikayetlerin İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'dan yapıldığı belirtildi.