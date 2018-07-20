Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilecek

Hakkındaki tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledileceği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Silivri Cezaevi’ne konulan Adnan Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Oktar’ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.
Adnan Oktar’ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi’nde, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.