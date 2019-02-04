Adliyede gaz sızıntısı: 4'ü ağır 54 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı yaşandı. 54 kişi zehirlendi, 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Balıkesir Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısında 54 kişi zehirlendi, ambulanslarla hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zehirlenmelere yol açan karbonmonoksit gazının yangın tüplerinden sızdığı ifade edilirken, gazdan etkilenen 54 kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sızıntının kaynağını araştırmak üzere adliyeye ekipler gönderilirken Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı gazın adliyenin bodrum katında bulunan yangın tüplerinden sızdığını söyledi.

Vali Ersin Yazıcı öğle saatlerinde, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen harekete geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen 54 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.