Adıyaman’da ev yangını: 1 yaralı

Adıyaman’da bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ev sahibinin ikameti ateşe vererek kaçtığı iddia edildi.

Adıyaman Siteler Mahallesi Kara Musa Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden Ö.Y., iddiaya göre evini ateşe vererek kaçtı.

Bir süre sonra dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri ile apartman sakinleri durumu polise ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Hanım Y. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.