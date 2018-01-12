Adıyaman Emniyet Müdürü: Talimatı doğru anladık, kafalarını kırıyoruz

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü polislerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonunun ardından açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "bacaklarını kırın" talimanıtını doğru anladıklarını belirterek, “Uyuşturucu satıcılarının bellerini ve kafalarını kırıyoruz” dedi.

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, uyuşturucu satıcılarının bellerini ve kafalarını kırdıklarını söyledi.

“İçişleri Bakanımızın bizlere verdiği talimat yanlış anlaşılmış olabilir ama biz talimatı doğru anladık" diyen emniyet müdürü, "Bakanımız ‘bacaklarını kırın’ demişti. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırıyoruz, bellerini kırmaya da devam edeceğiz. Yeri geldi mi bunların kafalarını kırmak için bizde her türlü güç ve azim bizde mevcuttur. Belleri ve kafalarını kırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

