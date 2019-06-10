Adana'da zincirleme kaza: En az 20 yaralı

Adana'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı.

Adana merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüs ve otomobillerde yaralanan en az 20 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza nedeniyle TAG Otoyolu Mersin istikameti trafiğe kapandı.