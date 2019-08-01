Adana'da valinin ulaşım konforunun faturası büyüyor

Adana'da bir araç sürücüsü sağa dönüşte motorlu sürücüye çarptı. Sürücü kafasından ve bacağından ağır yaralandı. Tehlikeli yolun kapatılması daha önce Adanalılar tarafından defalarca talep edilmişti. Kavşak Adana Valiliği ve Valinin konağını birbirine bağlama işlevi nedeniyle, tüm tehlikesine rağmen kapatılmıyor.

Adana şehir merkezinde yer alan Valiyolu caddesinde bugün gerçekleşen trafik kazasında, motorlu sürücü ağır yaralandı. Tehlikeli yolun kapatılması daha önce Adanalılar tarafından defalarca talep edilmişti.

Bugün saat 14.00 civarında gerçekleşen kazada, bir aracın sürücüsü sağa dönüşte motorlu sürücüye çarptı. Kafası ve bacağından ağır yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza yerinde toplanan Adanalılar valiye öfkeliydi. Yolun kapatılmaması ısrarının, kazalara davetiye çıkardığını, önlemlerin ihmal edildiğini dile getirdi. Daha önce biri ölümlü olmak üzere onlarca kazanın yaşandığı kavşak, Adana Valiliği ve valinin konağını birbirine bağlama işlevi nedeniyle, tüm tehlikesine rağmen kapatılmıyor.

Valinin evinden işine ulaşımının rahat olması, kentin en merkezi yerlerinden biri olan Atatürk Caddesi’nin kontrolsüz bir kavşakla kesilmesini sağlıyor. Kaza, söz konusu kavşakta Valiyolu’ndan Atatürk Caddesi’ne dönüşte gerçekleşti.