Adana'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir kahvede, 2 kişi arasında “laf atma” gerekçesiyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir kahvede, 2 kişi arasında “laf atma” gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma, av tüfeği ile tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüşürken, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Tolga Cabadak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, Yüreğir’deki bir kahvede, İlker Cabadak ile Mert Bener arasında “laf atma” yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi. Kahvedekiler, Cabadak ve Bener’i, ayırıp, evlerine gönderdi. İlker Cabadak, bir süre sonra ağabeyi Tolga Cabadak ile kahveye tekrar geldi. İki kardeş, yanlarındaki getirdikleri av tüfeğiyle kahveye rastgele ateş açtı.

Olayı duyup, kahveye gelen Mert Bener de yanında bulunan tabancayla Cabadak kardeşlere ateş açtı. Kavgada Volkan Yeni, Ayhan Bener ve Bekir Yurtsever, av tüfeğinden çıkan saçmalarla Kaan Şimşek ile Tolga Cabadak ise tabancadan çıkan mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelilerden Mert Bener ile birlikte 4 kişi, gözaltına alındı.

Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Yüreğir Başkent Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Tolga Cabadak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.