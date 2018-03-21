Adana'da Newroz sonrası çok sayıda gözaltı

Adana'da Newroz kutlaması sonrası dağılan kitleye saldıran polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da binlerce kişinin katıldığı Newroz kutlaması sonrası polis dağılan kitleye saldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre miting sonrası dağılan vatandaşlara müdahale eden polis, sarı, kırmızı ve yeşil flamaları yaktı.

Gözaltına aldıklarını darp eden polis, flamaları toplayarak, "Bu ne lan. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz" sözlerinin ardından vatandaşlara küfretti. Bir gencin küfürlere karşı çıkması üzerine, polis genci darp ederek gözaltına aldı. Motosikletlerle, dağılan kitlenin arasına giren polis, havaya ateş açarak panik havası yarattı.

Çarşı merkezine kadar kitleyi takip eden polis, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı.