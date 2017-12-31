Adana'da iki ayrı zincirleme kaza: Yaralılar var

Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus- Adana- Gaziantep otobanı Şehir Hastanesi kavşağından Mersin istikametine seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, refüje çarparak savruldu.

Savrulan otomobile arkadan gelen 3 otomobilin de çarpmasıyla, meydana gelen zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından aynı istikamette giden ve hastaneye hasta taşıyan ambulansa arkadan gelen 5 aracın çarpması sonucu ikinci zincirleme kaza meydana geldi.

İkinci kazada ise 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre kapanan otoban, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.