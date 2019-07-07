Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Üç iş yeri kül oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika ile buraya komşu üç iş yeri kül oldu. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahalede itfaiye ekibinin yetersiz kalması üzerine çok sayıda TOMA ve yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

ÜÇ İŞ YERİ KÜL OLDU

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, alevlerin sardığı fabrika ile buraya komşu üç iş yeri kül oldu. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.