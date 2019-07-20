Adana'da düğünde silahlı kavga: Bir çocuk yaşamını yitirdi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 11 yaşındaki Eren Çinçik ve 15 yaşındaki M.S. yaralandı.

Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.

Ağır yaralanan Çinçik, Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde kan nakli yapılmasının ardından Adana'ya gönderildi. Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Çinçik, kurtarılamadı.

M.S.'nin tedavisinin Kozan Devlet Hastanesinde sürdüğü belirtildi.