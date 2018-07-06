Adana Valiliği ilk kez yapılacak LGBT Onur Yürüyüşü'nü yasakladı

İstanbul'un ardından Adana Valiliği de kentte ilk kez düzenlenmesi planlanan LGBT Onur Yürüyüşü'nü yasakladı. 7 Temmuz Cumartesi günü Adana'da Onur Yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyordu.

19 Haziran’da İstanbul’da yapılmak istenen LGBT Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasının ardından, bir yasak da Adana Valiliği’nden geldi.

Adana Valiliği, Adana’da ilk kez yapılması planlanan LGBT Onur Yürüyüşü’nü “Halkı kin ve nefrete tahrik edeceği” bahanesiyle yasakladı. 7 Temmuz Cumartesi günü Adana'da Onur Yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyordu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Açık alanda yapılacak olan etkinliğin, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulunduğundan, yapılmak istenen etkinliğin, organizasyona katılacak grup ve şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlıklar olabileceğinden dolayı bahse konu etkinliğinin yapılmasının uygun olmayacağı..."