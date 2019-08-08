Adana HiltonSA'daki grev sonlandırıldı

Adana HiltonSA'da iki haftadır süren grev, işverenin grevin yasal süre içerisinde yapılmadığını öne sürmesi ve yetkili sendikanın geri adım atması sonucu bitirildi.

Adana HiltonSA'da çalışan işçilerle otel yönetimi arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından işçilerin örgütlü olduğu Hak-İş'e bağlı Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri Sendikası (OLEYİS) 25 Temmuz'da grev kararı almıştı.

İşçilerin başlattığı grev Adana halkı tarafından büyük destek görünce harekete geçen HiltonSA patronları, grevin yasal süre içerisinde başlatılmadığını öne sürerek işçilerin evine 6 Ağustos'ta bir tebligat gönderdi.

Yapılan tebligat sonrasında işçilerle görüşen Hak-İş'e bağlı Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri Sendikası (OLEYİS) yöneticilerinin, grev kararında geri adım atarak işçileri iş başı yapma konusunda ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. İşçilerin grevi sürdürmek istemelerine rağmen OLEYİS Genel Merkezi, grevin mahkeme kararıyla bitirilmesi durumunda uzun süredir otelde çalışan işçilerin kazanılmış haklarının da ellerinden alınabileceğini öne sürerek grevi bitirme kararı aldı.

Grevin sendika tarafından sonlandırılmasının ardından ücretlerin artırılması, ikramiyelerin düzenli ödenmesi, sosyal yardımlarda kesintiye gidilmemesi gibi talepleri olan işçiler, haklarını aramaya devam edeceklerini belirttiler.



