Adana Akkapı'da semt evi açıldı

TKP Adana'daki ilk semt evini Akkapı'da açtı. Açılış mahalle halkının yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Komünist Partisi'nin 2018 Eylül ayında düzenlediği "Emekçilere!" başlıklı konferansında açmayı kararlaştırdığı semt evlerinden biri bugün Adana'nın Akkapı Mahallesi'nde açıldı.

Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği açılışta konuşma yapan TKP Adana İl Sekreteri Alper Oçak şunları söyledi:

"Öncelikle açılışımızda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Partimiz 2018 yılında düzenlediği bir konferansla emekçi mahallelerinde semt evleri açma kararı aldı. Peki, neden açıyoruz bu semt evlerini? Çünkü, bizim bu düzenle bir derdimiz. Çünkü bu düzen her gün kadın cinayetleri üretiyor, gericilik üretiyor; işçiler iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyorlar.

Açtığımız ve ileride açacağımız semt evleri gericiliğe karşı aydınlanmanın, sömürüye karşı dayanışmanın mekanları olacaklar. Bizler, semt evimizde aydınlanma okulları, sosyalizm okulları, ebeveyn okulları, çocuk atölyeleri düzenleyeceğiz. Tüm bunları sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Gelin bu mücadeleyi birlikte büyütelim."

Alper Oçak'tan sonra söz alan TKP üyesi Hüseyin Alpan, eski mücadele arkadaşı TİP Adana Eski İl Başkanı Ceyhun Can'ı öldürülüşünün 40. yılında anarak başladığı konuşmasında açılışa katılan herkesi sosyalist cumhuriyet için mücadele etmeye çağırdı.

TKP üyesi müzisyenlerin de kısa bir dinleti gerçekleştirdiği açılış, katılımcılarla yapılan sohbetlerle devam etti.