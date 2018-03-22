Adalet Bakanı'ndan 'Mehmet Aydın' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın hakkında, 'Bu kişiyle ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır' dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın hakkında açıklamalarda bulundu.

Son çıkan haberlerin ardından Uruguay'dan da kaçtığı iddia edilen Aydın hakkında, "Bu kişiyle ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır. Nerede olursa olsun, uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir" diyen Gül, "Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.