Adalet Bakanı'ndan Çiftlikbank açıklaması: Süreç başlatıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. Türkiye, iade talebiyle ilgili dosyalarını Arjantin'e gönderdi.

NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun haberine göre; Türkiye'nin Uruguay'da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliği'ne gönderildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iade dosyasının hazırlandığını açıklamıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." açıklaması yaptı.