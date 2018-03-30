Adalet Bakanı Gül'den Çiftlik Bank ve benzeri kuruluşlar için açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank ve benzeri kuruluşlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV'de katıldığı programda Çiftlik Bank ile ilgili konuştu.

Gül, Çiftlik Bank ve benzeri kuruluşlarla ilgili şunları söyledi:

"Çiftlik Bank dün kayyuma devredildi. Canlı hayvanlar var bu konudaki kararlar verildi. 6 kişi hakkında da mahkemeden kırmızı bülten talebi oldu, bakanlığımız iletti, kararlar çıktı. Bir kişi gözaltına alındı. Kırmızı bülten kararı önemli ülkemize iadesini bekliyoruz. Benzeri hadiseler için her türlü takip yapılıyor. Bu konuda birçok düzenlemeler yapıldı. Bu hususta teknik elektronik birtakım yapılan suç eylemleri var."