Adalet Bakanı cezaevlerinde bulunan kişi sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunduğunu, bunların 202 bin 434'ünün hükümlü, 57 bin 710'un tutuklu olduğunu açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevleriyle ilgili bilgiler verdi.

Cezaevlerinde toplam 260 bin 144 kişi bulunduğunu belirten Gül, “Bunların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutuklu. 'FETÖ' ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

'BOŞANMIŞ EŞLERİN ÇOCUKLARINI İCRA ALMAYACAK'

Boşanmış eşlerin çocuklarının teslimi konusunda icra müdürlükleri devreden çıkartılıyor. Adalet Bakanı Gül, “Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek” dedi.